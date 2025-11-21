Около 16% компаний Татарстана до сих пор не используют электронный документооборот

Лидерами по внедрению цифровых решений стали финансовые службы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 44% респондентов сообщили, что в их компаниях сотрудники пользуются системами электронного документооборота. Также распространены облачные платформы для совместной работы с документами (23% компаний) и CRM-системы (17%). Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru.

С ERP-системами управления производством или организацией работают 16% сотрудников, а 10% используют платформы для управления проектами и инструменты на базе ИИ. При этом 16% татарстанских компаний пока остаются на этапе, где процессы еще не автоматизированы.

Лидерами по внедрению цифровых решений стали финансовые службы (67%) и отделы закупок (60%), где объем документооборота традиционно велик. Активно используют автоматизацию также менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%). ERP-системы чаще всего применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%), тогда как облачные платформы востребованы в PR-отделах (33%) и сфере образования и науки (31%). CRM-платформы наиболее распространены среди маркетологов и специалистов по продажам (43%). Платформы для управления проектами востребованы в ИТ-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также чаще других используют BI-системы (16%) и инструменты на базе ИИ (24%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Различия в уровне цифровизации заметны и в зависимости от размера компаний. В малом и среднем бизнесе чаще всего используют облачные системы для работы с документами (24%) и CRM-платформы (23%), а также инструменты на базе ИИ (10%). В крупных компаниях доля пользователей систем электронного документооборота достигает 47%, ERP-платформ — 32%, облачных сервисов — 21%. В очень крупных организациях цифровизация развита еще шире: 58% применяют системы электронного документооборота, 37% — ERP-платформы, 12% — платформы для управления проектами.

Рената Валеева