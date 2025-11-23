Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 90 человек

Еще 12 числятся пропавшими без вести

Во Вьетнаме продолжаются разрушительные наводнения и оползни — погибли 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает VietnamNews.

В провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг суммарно повреждено свыше тысячи домов, школ и зданий администрации. Еще около 185,7 тыс. строений во Вьетнаме затоплены. Кроме того, погибло свыше 3,2 млн голов крупного рогатого скота и домашней птицы. Рыбному хозяйству нанесен ущерб на 1 157 гектарах. По подсчетам вьетнамского Министерства окружающей среды, предполагаемые экономические убытки из-за наводнений составили около 9,035 млрд донгов — более $341 млн.

В район, которых коснулось наводнение, поставляют гуманитарную помощь — продукты питания, чистую воду, медикаменты, домашний скот и другие материалы для помощи людям и восстановления производства.

Напомним, Вьетнам столкнулся со стихийным бедствием еще 25 октября. Трагические последствия также проявились на Филиппинах, где стихия унесла жизни не менее 114 человек, по данным за 6 ноября. Еще 130 местных жителей числятся пропавшими без вести. В начале ноября сообщалось о 28 погибших и шести пропавших без вести во Вьетнаме.

Елизавета Пуншева