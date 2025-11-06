Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах достигло 140 человек

Еще 127 человек числятся без вести пропавшими

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах достигло по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс».

— По официальным данным в четверг, тайфун «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 140 человек, еще 127 человек считаются пропавшими без вести после разрушительного наводнения в центральной части Филиппин. Тайфун направился в сторону Вьетнама, — сообщает агентство.

Тропический шторм «Калмаэги» сформировался в Филиппинском море 3 ноября. 4 ноября он вышел на сушу в Филиппинах.

Тайфун также привел к массовым эвакуациям: около 387 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы стихии. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь пострадавшим регионам.

Елизавета Пуншева