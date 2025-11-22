СМИ: Трамп назначил министра армии Дэниела Дрисколла спецпредставителем по Украине

Нынешний спецпосланник по Украине Кит Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

— Трамп назначил Дрисколла, друга и бывшего одноклассника [сенатора] Вэнса, своим новым специальным представителем, — пишет издание.

Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона, подтвердив данные об этом значительном кадровом решении.

Нынешний спецпосланник по Украине Кит Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года, как ранее информировало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным газеты Politico, Дэниел Дрисколл уже был направлен американским лидером на Украину для представления Киеву разрабатываемого США плана по урегулированию конфликта. В четверг он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Белом доме прошедшие переговоры оценили положительно. Сообщается, что после визита в Киев министр проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы представить им план, разрабатываемый Вашингтоном.

В комментарии газете The Washington Post неназванный американский чиновник заявил, что по итогам встречи стороны договорились об «агрессивных сроках» движения к заключению мира на Украине, что указывает на стремление администрации Трампа к быстрому прогрессу в этом вопросе.

Рената Валеева