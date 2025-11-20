Спецпосланник Трампа по Украине может покинуть администрацию в январе 2026 года

Келлог пришел к выводу, что по украинскому направлению в администрации работают слишком много чиновников

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может уйти из администрации Дональда Трампа в январе 2026 года, передает агентство Reuters.

— Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе, — говорится в публикации со ссылкой на четыре источника.

Как отмечает агентство, после его ухода Киев может потерять ключевого союзника в Белом доме.

Кроме того, должность спецпосланника президента является временной. Подобные посланники должны быть утверждены Сенатом США, чтобы оставаться на своих позициях более 360 дней. Келлог указывал, что январь с учетом действующего законодательства может стать естественным временем для отставки, заявили собеседники агентства.

По словам одного источника, Келлог пришел к выводу, что по украинскому направлению в администрации работают слишком много чиновников. Другой источник добавил, что Келлог никогда не планировал надолго задерживаться на этой позиции.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп ставил перед Келлогом задачу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Впоследствии американский лидер не раз признавал, что достичь мира оказалось сложнее, чем он рассчитывал.

По данным Washington Post, дочь Келлога Меган Моббс возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи Киеву. Фонд создал логистический хаб на границе Румынии с Украиной. Кроме того, он занимается вывозом с Украины тел погибших американских наемников, а раненых помогает эвакуировать в региональный медцентр Ландштуля — американский военный госпиталь в Германии.

Рената Валеева