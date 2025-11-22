Казань до сих пор не получила паспорт готовности к отопительному периоду

Шайдуллин призвал руководство муниципалитетов в установленные сроки устранить все замечания Ростехнадзора

Фото: Динар Фатыхов

На фоне приближающейся зимы в Татарстане практически все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному периоду. Однако, как доложил сегодня на совещании первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, Казань и Азнакаевский район эти документы пока не получили.

Министр призвал руководство этих муниципалитетов в установленные сроки устранить все замечания Ростехнадзора.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее замглавы Госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина сообщала о предстоящем двукратном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году. Первое увеличение стоимости ЖКУ ожидается уже в январе и связано с планируемым ростом НДС.

Помимо финансовых нагрузок, жители Татарстана сталкиваются с возросшей угрозой мошенничества. Аналитики предупреждали о новом сценарии телефонного обмана, активно использующего тему отопительного сезона. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах от неизвестных контактов, представляясь «диспетчерами РСО» (ресурсоснабжающей организации). В тексте говорится: «В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?». Для усиления доверия мошенники используют логотипы государственных сервисов, таких как «Мои документы», с целью выманивания денежных средств у граждан.



Рената Валеева