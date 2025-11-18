Тарифы на ЖКУ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году из-за повышения НДС

1 июля тарифы уже увеличились на 17,5–22,3%, что было вдвое выше среднего показателя по России

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана столкнутся с двукратным повышением тарифов на ЖКУ в 2026 году. Первое повышение запланировано на январь и связано с ожидаемым ростом НДС. Об этом сообщила заместитель главы Госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина.

— В 2026 году есть несколько основных критериев, которые влияют на регулирование. Во-первых, индексация с июля переносится на октябрь. Также предусмотрен рост предельного индекса с 1 января на 1,7 процента как раз под рост НДС. С января тарифы вырастут как раз на сумму НДС, — пояснила Хабибуллина журналистам.

По словам замглавы Госкомитета, распоряжение об этом ожидается от федерального законодателя на этой неделе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в сентябре этого года Минфин внес в правительство пакет законопроектов, предлагающих увеличение основной ставки НДС с 20% до 22%. НДС является одним из ключевых налогов для российского бюджета. Его ставка в последний раз повышалась в 2019 году с 18% до 20%. В 2024 году поступления от НДС составили около 37% федерального бюджета.

1 июля тарифы уже увеличились на 17,5—22,3%, что было вдвое выше среднего показателя по России. В результате суммы в платежках населения за ЖКУ в отопительный сезон выросли в среднем до 1 тысячи рублей.

Рената Валеева