Мошенники начали обманывать россиян под видом проверки отопления
Атака начинается с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представляется «диспетчером РСО»
Аналитики компании F6 предупредили о новом сценарии телефонного мошенничества, при котором злоумышленники под предлогом проверки отопительной системы перед началом сезона выманивают у граждан деньги, пишет РИА «Новости».
Атака начинается с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представляется «диспетчером РСО» (ресурсоснабжающей организации). В тексте говорится: «В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?». Для усиления доверия мошенники используют логотипы государственных сервисов, например «Мои документы».
Если пользователь пытается уточнить детали, ему присылают ссылку и просят прислать скриншот для «отчетности». Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, где после надписи «Проверка авторизации» появляется сообщение «Авторизация успешна». Вскоре после этого жертве звонит мошенник, который сообщает о «входе в личный кабинет» через фишинговую ссылку и убеждает, что это могло привести к утечке данных.
Для усиления давления злоумышленники называют персональные данные жертвы: номер паспорта, адрес регистрации и другую чувствительную информацию. В случае сопротивления они переходят к угрозам. На завершающем этапе преступники требуют перевести деньги на «безопасный счет», «досрочно погасить» несуществующий кредит или «задекларировать» сбережения, передав их курьеру.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».