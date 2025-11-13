Мошенники начали обманывать россиян под видом проверки отопления

Атака начинается с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представляется «диспетчером РСО»

Фото: Артем Дергунов

Аналитики компании F6 предупредили о новом сценарии телефонного мошенничества, при котором злоумышленники под предлогом проверки отопительной системы перед началом сезона выманивают у граждан деньги, пишет РИА «Новости».

Атака начинается с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представляется «диспетчером РСО» (ресурсоснабжающей организации). В тексте говорится: «В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?». Для усиления доверия мошенники используют логотипы государственных сервисов, например «Мои документы».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если пользователь пытается уточнить детали, ему присылают ссылку и просят прислать скриншот для «отчетности». Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, где после надписи «Проверка авторизации» появляется сообщение «Авторизация успешна». Вскоре после этого жертве звонит мошенник, который сообщает о «входе в личный кабинет» через фишинговую ссылку и убеждает, что это могло привести к утечке данных.

Для усиления давления злоумышленники называют персональные данные жертвы: номер паспорта, адрес регистрации и другую чувствительную информацию. В случае сопротивления они переходят к угрозам. На завершающем этапе преступники требуют перевести деньги на «безопасный счет», «досрочно погасить» несуществующий кредит или «задекларировать» сбережения, передав их курьеру.



Анастасия Фартыгина