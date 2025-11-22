Трамп призвал Киев согласиться на 28-пунктный мирный план, угрожая продолжением боевых действий

Лидер США выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной «приближается»

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Украины придется согласиться с условиями мирного плана из 28 пунктов, иначе Киев будет вынужден продолжать боевые действия. Заявление было сделано журналистам и позднее опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

— Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. [Владимиру Зеленскому] придется это одобрить. В какой-то момент он должен будет одобрить что-то… Думаю, что Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, эта зима будет холодной,— сказал Дональд Трамп.

Трамп также выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной «приближается». Он уточнил, что «разговаривает с людьми» по поводу урегулирования, но не стал раскрывать, с кем именно ведутся эти переговоры.

Реальное время / realnoevremya.ru

«План Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта», состоящий из 28 пунктов, был впервые опубликован изданием Axios 21 ноября. Источники издания подтвердили, что перечисленные пункты были представлены Москве и Киеву для обсуждения.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Кремль получил текст мирного плана и считает, что он может лечь в основу урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что уже обсудил план с американской стороной, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании. В обращении к нации он пообещал всю следующую неделю работать над соглашением с США и Россией. Позднее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил мирный план из 28 пунктов с Трампом и заявил о намерении проинформировать других европейских лидеров о содержании разговора.

Рената Валеева