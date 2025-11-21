Трамп считает, что Украина скоро полностью утратит контроль над Донбассом
Поэтому американская сторона включила оставшиеся территории региона в разработанный ею мирный план как принадлежащие России
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина вскоре окончательно утратит контроль над оставшимися районами Донбасса, поэтому американская сторона включила эти территории в разработанный ею мирный план как принадлежащие России.
Такое заявление глава Белого дома сделал в эфире радиостанции Fox News, подчеркнув необходимость учета реальности происходящего в регионе. По словам Трампа, украинские власти постепенно теряют влияние на указанные области, вследствие чего включение их в состав России стало частью предложения по прекращению вооруженного конфликта. Это предложение содержит ряд требований к украинскому правительству, включая сокращение вооруженных сил и предоставление русскому языку официального статуса.
Ранее президент Казахстана поддержал мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Заявление Токаев сделал после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
