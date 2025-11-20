Зарплата дворников в Казани увеличилась на 35%

Повышение связано с дополнительными выплатами за вечерние смены и увеличением объема работ

В Приволжском федеральном округе зафиксирован рост зарплат дворников. По данным сервиса «Авито Работа», в третьем квартале 2025 года работодатели значительно увеличили зарплатные предложения.

Наибольший рост отмечен в Казани, где средняя зарплата дворника достигла 44,4 тыс. рублей — это на 35% больше показателей прошлого года. Повышение связано с дополнительными выплатами за вечерние смены и увеличением объема работ.

В других крупных городах округа также наблюдается положительная динамика:

В Уфе средняя зарплата составила 37 тыс. рублей (рост на 21%).

В Самаре — 42,2 тыс. рублей (повышение на 19%).

В Перми — 35,3 тыс. рублей (увеличение на 6%).

По всему ПФО диапазон предлагаемых дворникам зарплат составляет от 35 тыс. до 44 тыс. рублей в месяц. Размер оплаты зависит от графика работы, продолжительности смен и объема территории. Традиционно осенью ставки выше из-за увеличения нагрузки и необходимости уборки снега.

