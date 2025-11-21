Новости общества

Бизнесмена Чичваркина* внесли в перечень экстремистов

16:47, 21.11.2025

Его данные появились на сайте Росфинмониторинга

Бизнесмена Евгения Чичваркина* внесли в перечень экстремистов и террористов. Его данные появились на сайте Росфинмониторинга.

Скриншот сайта Росфинмониторинга

Ранее также Михаила Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов. Помимо него, в этот список включили и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

Справка

* Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признаны Минюстом России иностранными агентами.

