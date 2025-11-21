Бизнесмена Чичваркина* внесли в перечень экстремистов
Его данные появились на сайте Росфинмониторинга
Бизнесмена Евгения Чичваркина* внесли в перечень экстремистов и террористов. Его данные появились на сайте Росфинмониторинга.
Ранее также Михаила Ходорковского* внесли в перечень террористов и экстремистов. Помимо него, в этот список включили и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.
Справка
* Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признаны Минюстом России иностранными агентами.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».