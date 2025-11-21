В Казани и в Татарстане ожидается ветер до 18 м/с

В ночное и дневное время прогнозируются туман и сильная гололедица на дорогах

Фото: Михаил Захаров

РСЧС сообщает о сложных погодных условиях, которые ожидаются на территории Татарстана и в городе Казани 22 ноября 2025 года.

В ночное и дневное время прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: сильный туман, ветер с порывами 15—18 м/с, гололед. На дорогах ожидается сильная гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями РСЧС рекомендует жителям и гостям республики соблюдать особую осторожность при передвижении. Для обеспечения безопасности при переходе через проезжую часть рекомендуется использовать только оборудованные наземные или подземные пешеходные переходы.

Напомним, что в выходные в Татарстане потеплеет до +9 градусов, но ожидается мокрый снег.

Наталья Жирнова