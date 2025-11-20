В выходные в Татарстане потеплеет до +9 градусов, но ожидается мокрый снег

На европейской территории России установился западно-восточный перенос воздушных масс, что приводит к частой смене погоды

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о крайне неустойчивой погоде с резкими перепадами температур, дождями, сильным ветром и гололедицей, что вызвано быстрым смещением воздушных масс.

На европейской территории России установился западно-восточный перенос воздушных масс, что приводит к быстрому перемещению барических образований и частой смене погоды.

В предстоящие сутки, 21 ноября, влияние антициклона сохранится. Вероятность осадков будет небольшой, а ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем ожидается от +2 до -2.

Однако уже в субботу, 22 ноября, республика вновь окажется во власти атмосферных фронтов, приносящих теплую и неустойчивую воздушную массу. Прогнозируется пасмурная погода с дождем, ночью местами переходящим в мокрый снег. В течение суток в отдельных районах возможны туманы. Особое внимание следует уделить сильному ветру, порывы которого утром и днем могут достигать 15—20 м/с. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, а в ночные и утренние часы — гололед. К утру потеплеет от +1 до +6. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 23 ноября, дождливая погода сохранится, днем на западе возможен мокрый снег. Температуры ночью и днем будут держаться в пределах +2... +7˚. Среднесуточные температуры воздуха в предстоящие выходные дни снова превысят климатическую норму на 7—9 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 24 ноября, ожидается временное прекращение осадков под влиянием гребня антициклона. Ночью столбики термометров понизятся до -1... -6˚, днем составят 0... +3˚. Однако уже 25 ноября республика вновь попадет под влияние очередного циклона, который принесет дожди и повышение дневных температур до +2... +7˚.

Рената Валеева