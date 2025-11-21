В Башкирии полицейские с помощью дрона задержали похитителей топлива

Машинист и его помощник слили 120 литров дизельного топлива из системы локомотива

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД на транспорте предотвратили кражу дизельного топлива с тепловоза в Белорецком районе. Инцидент произошел на железнодорожной станции Инзер, где пытались похитить горючее, сообщает пресс-служба МВД.

Преступниками оказались машинист и его помощник, которые слили 120 литров дизельного топлива из системы локомотива. Топливо они планировали вывезти на автомобиле одного из соучастников для последующей продажи. Для задержания нарушителей транспортные полицейские привлекли специалистов с БПЛА, и действия были зафиксированы на видеокамеру дрона.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Напомним, что генпрокуратура России спасла 2,5 млрд рублей за счет пресечения коррупции в дорожной сфере.

Наталья Жирнова