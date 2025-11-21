Новости общества

Генпрокуратура России спасла 2,5 млрд рублей за счет пресечения коррупции в дорожной сфере

15:41, 21.11.2025

С начала 2024 года прокурорами направлено более 18 тыс. исков на общую сумму 2,7 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Генпрокуратура России усилила контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию дорожных проектов, особенно за соблюдением законности при исполнении нацпроектов.

Например, в Тамбовской области с недобросовестного подрядчика взыскано 102 млн рублей за необоснованные авансовые платежи, при этом компания так и не приступила к работам, а в Рязани удалось вернуть 900 тыс. рублей за хитрую схему с закупкой битума. В Челябинской области прокуратура пресекла попытку уклонения от уплаты штрафов за картельный сговор на сумму 500 млн рублей через схему фиктивного банкротства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала 2024 года прокурорами направлено более 18 тыс. исков на общую сумму 2,7 млрд рублей. Из этой суммы 2,5 млрд уже возмещено в госказну, а дополнительные 500 млн сохранены благодаря вмешательству прокуроров в арбитражные процессы.

Напомним, за последние 2,5 года в России у пьяных водителей изъяли 33 тысячи машин.

Наталья Жирнова

