Генпрокуратура России спасла 2,5 млрд рублей за счет пресечения коррупции в дорожной сфере

С начала 2024 года прокурорами направлено более 18 тыс. исков на общую сумму 2,7 млрд рублей

Генпрокуратура России усилила контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию дорожных проектов, особенно за соблюдением законности при исполнении нацпроектов.

Например, в Тамбовской области с недобросовестного подрядчика взыскано 102 млн рублей за необоснованные авансовые платежи, при этом компания так и не приступила к работам, а в Рязани удалось вернуть 900 тыс. рублей за хитрую схему с закупкой битума. В Челябинской области прокуратура пресекла попытку уклонения от уплаты штрафов за картельный сговор на сумму 500 млн рублей через схему фиктивного банкротства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала 2024 года прокурорами направлено более 18 тыс. исков на общую сумму 2,7 млрд рублей. Из этой суммы 2,5 млрд уже возмещено в госказну, а дополнительные 500 млн сохранены благодаря вмешательству прокуроров в арбитражные процессы.

Наталья Жирнова