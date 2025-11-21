Минниханов повысил премии лицам, замещающим государственные должности
Размер вознаграждения для министра составит 59 135 рублей
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, устанавливающий повышение размеров ежемесячной премии для лиц, замещающих госдолжности республики. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Согласно документу, для исчисления размеров ежемесячного денежного вознаграждения будет проведена индексация в 1,1 раза. Размер премии для министра составит 59 135 рублей.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, с 1 мая в Татарстане увеличатся оклады и ежемесячные вознаграждения для госслужащих. Например, оклад специалистов 3-го разряда в территориальных органах власти вырастет с 13 990 рублей до 15 389 рублей. Также ежемесячное денежное поощрение для госслужащих увеличится с 41 до 58% от оклада.
