Минниханов повысил премии лицам, замещающим государственные должности

12:39, 21.11.2025

Размер вознаграждения для министра составит 59 135 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, устанавливающий повышение размеров ежемесячной премии для лиц, замещающих госдолжности республики. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, для исчисления размеров ежемесячного денежного вознаграждения будет проведена индексация в 1,1 раза. Размер премии для министра составит 59 135 рублей.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, с 1 мая в Татарстане увеличатся оклады и ежемесячные вознаграждения для госслужащих. Например, оклад специалистов 3-го разряда в территориальных органах власти вырастет с 13 990 рублей до 15 389 рублей. Также ежемесячное денежное поощрение для госслужащих увеличится с 41 до 58% от оклада.

Рената Валеева

