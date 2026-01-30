Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов

В отдельных районах метель, гололед

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается умеренный и сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, гололед. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Температура составит от 0 до -5 градусов, с понижением в течение дня к вечеру на западе до -5..-10 градусов. На дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина