В Казани встали троллейбусы по маршруту №1
Это произошло из-за ночной аварии: упала опора во время ремонтных работ
Сегодня ночью на участке улиц Большая Крыловка — Вахитова в Казани произошла авария: во время работ по переключению нагрузки с аварийной опоры на соседнюю конструкция не выдержала и упала.
Как сообщает «Метроэлектротранс», из-за инцидента движение троллейбусов по маршруту №1 временно приостановлено. На месте работают аварийные службы.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, заранее планироватьсвои маршруты.
