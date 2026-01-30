В Казани встали троллейбусы по маршруту №1

Это произошло из-за ночной аварии: упала опора во время ремонтных работ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня ночью на участке улиц Большая Крыловка — Вахитова в Казани произошла авария: во время работ по переключению нагрузки с аварийной опоры на соседнюю конструкция не выдержала и упала.

Как сообщает «Метроэлектротранс», из-за инцидента движение троллейбусов по маршруту №1 временно приостановлено. На месте работают аварийные службы.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, заранее планироватьсвои маршруты.

Наталья Жирнова