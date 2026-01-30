Новости общества

12:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трассу Алексеевское — Альметьевск вновь закрыли для грузового транспорта

08:21, 30.01.2026

Высокоскоростную дорогу уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января

Трассу Алексеевское — Альметьевск вновь закрыли для грузового транспорта
Фото: Динар Фатыхов

Трасса Алексеевское — Альметьевск вновь закрыта для автобусов и грузовиков.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, сильный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость) с 22:00 29.01.2026 введены временные ограничения движения до наступления благоприятных погодных условий для грузовых автомобилей и автобусов на автомобильной дороге Алексеевское-Альметьевск, — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС по РТ.

Скоростную дорогу уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также