Трассу Алексеевское — Альметьевск вновь закрыли для грузового транспорта

Высокоскоростную дорогу уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января

Фото: Динар Фатыхов

Трасса Алексеевское — Альметьевск вновь закрыта для автобусов и грузовиков.



— В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, сильный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость) с 22:00 29.01.2026 введены временные ограничения движения до наступления благоприятных погодных условий для грузовых автомобилей и автобусов на автомобильной дороге Алексеевское-Альметьевск, — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС по РТ.

Скоростную дорогу уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января.

Наталья Жирнова