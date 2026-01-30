В Казани из‑за прорыва 46‑летнего водопровода четыре дома остались без воды

Там выявлена утечка на трубопроводе диаметром 300 мм

В Казани произошла авария на водопроводе на улице Рихарда Зорге, 113. Там выявлена утечка на трубопроводе диаметром 300 мм, построенном в 1980 году. В связи с аварийной ситуацией отключено водоснабжение в четырех многоквартирных домах и одном социальном объекте. Под ограничение попали здания по адресам: улица Карима Габишева, 1а и 5, а также улица Рихарда Зорге, 109, 111 и 113.

Для обеспечения жителей питьевой водой МУП «Водоканал» разместило автоцистерну возле дома 109 по улице Рихарда Зорге — она находится с торца здания, со стороны первого подъезда. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В настоящее время специалисты приступили к устранению аварии. Планируется провести земляные работы, точно определить место течи и восстановить поврежденный участок трубопровода. В МУП «Водоканал» заверили, что приложат все усилия для максимально оперативного завершения ремонтных работ.

Напомним, плановое отключение воды состоится в Авиастроительном районе с 9:00 3 февраля до 6:00 4 февраля. Мера связана с подключением новых водопроводных сетей жилого массива Борисоглебское к централизованной системе водоснабжения.



