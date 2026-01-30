США объявили чрезвычайное положение из-за ситуации с Кубой

В документе отмечается, что Куба поддерживает связи с рядом государств, которые Вашингтон считает «враждебными»: Россия, Китай и Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией вокруг Кубы. По мнению американского лидера, действия кубинского правительства представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике страны.

В документе отмечается, что Куба поддерживает связи с рядом государств, которые Вашингтон считает «враждебными». Среди них названы Россия, Китай и Иран. Кроме того, в указе говорится о сотрудничестве Кубы с «транснациональными террористическими группировками».

Для противодействия объявленной угрозе администрация США планирует ввести дополнительные таможенные пошлины. Они будут распространяться на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Министерству торговли США поручено определить государства-поставщики нефти на Кубу. После этого руководство страны установит конкретные размеры дополнительных тарифов.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 января должно было наступить энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Это следует из слов Дональда Трампа, который попросил Владимира Путина прекратить обстрел украинской стороны.

Наталья Жирнова