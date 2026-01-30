В парламенте Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
Таяние льдов открывает новые морские пути, которые потенциально могут предоставить противникам прямой доступ к Атлантике
Вице‑спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил о поддержке идеи открытия офиса НАТО на территории острова. По его словам, премьер‑министр Гренландии сообщил, что НАТО рассматривает возможность размещения офиса, и это, как считает Оттосен, «очень хорошо». Об этом пишет РИА «Новости».
В качестве причин он назвал рост геополитической значимости Арктики и возрастающий интерес к ней со стороны России и Китая. Оттосен подчеркнул, что таяние льдов и открытие новых морских путей делают вопросы безопасности в Арктике все более актуальными. Он выразил мнение, что НАТО должно взять на себя больше ответственности за оборону региона, а Гренландия готова активно сотрудничать с альянсом в этом направлении.
Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывал идею о том, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии четко обозначили свою позицию, предостерегая Вашингтон от любых попыток посягательства на территориальную целостность.
12 февраля состоится заседание министров обороны стран‑членов НАТО. Это мероприятие станет первым после заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии к США. Примечательно, что глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу — США будут представлены заместителем министра обороны. Как сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и европейского дипломата, это решение может вызвать вопросы о степени приверженности Вашингтона трансатлантическому альянсу.
Значимость Гренландии для НАТО обусловлена ее географическим положением: таяние льдов открывает новые морские пути, которые потенциально могут предоставить противникам прямой доступ к Атлантике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».