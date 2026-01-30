В парламенте Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове

Таяние льдов открывает новые морские пути, которые потенциально могут предоставить противникам прямой доступ к Атлантике

Вице‑спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил о поддержке идеи открытия офиса НАТО на территории острова. По его словам, премьер‑министр Гренландии сообщил, что НАТО рассматривает возможность размещения офиса, и это, как считает Оттосен, «очень хорошо». Об этом пишет РИА «Новости».

В качестве причин он назвал рост геополитической значимости Арктики и возрастающий интерес к ней со стороны России и Китая. Оттосен подчеркнул, что таяние льдов и открытие новых морских путей делают вопросы безопасности в Арктике все более актуальными. Он выразил мнение, что НАТО должно взять на себя больше ответственности за оборону региона, а Гренландия готова активно сотрудничать с альянсом в этом направлении.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывал идею о том, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии четко обозначили свою позицию, предостерегая Вашингтон от любых попыток посягательства на территориальную целостность.

Белый дом из Вашингтона, округ Колумбия (общественное достояние)

12 февраля состоится заседание министров обороны стран‑членов НАТО. Это мероприятие станет первым после заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии к США. Примечательно, что глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу — США будут представлены заместителем министра обороны. Как сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и европейского дипломата, это решение может вызвать вопросы о степени приверженности Вашингтона трансатлантическому альянсу.

Значимость Гренландии для НАТО обусловлена ее географическим положением: таяние льдов открывает новые морские пути, которые потенциально могут предоставить противникам прямой доступ к Атлантике.

Рената Валеева