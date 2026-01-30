В Казани три автобусных маршрута не вышли на линию из-за обильных снегопадов

Еще два автобуса выполняют свою работу в сокращенном варианте пути

Фото: Динар Фатыхов

В связи с обильными снегопадами в городе произошли существенные изменения в работе общественного транспорта. Приостановлено движение троллейбуса №1 из-за падения опоры и обильного снегопада, о чем ранее сообщало «Реальное время».

Как заявил комитет по транспорту, ряд автобусных маршрутов временно не осуществляет перевозки пассажиров. Временно прекратили работу маршруты №93 (КДК им. Ленина — н. п. Берновые Ковали), №89А (Жилой массив Жилплощадка — жилой массив Краснооктябрьский) и №36А (Жилой массив Залесный — Новониколаевский).

Частичные изменения коснулись маршрутов №40 и 78. Автобус №40 теперь следует от КДК им. Ленина до развязки с М-7, а маршрут №78 обслуживает участок от станции метро «Яшьлек» до поворота на Крутушку.

Наталья Жирнова