Речное сообщение Казань — Набережные Челны планируют возобновить в 2026 году

Ханифов выразил уверенность, что маршрут будет востребован как туристический

В 2026 году между Казанью и Набережными Челнами может появиться регулярное речное сообщение на скоростных судах на подводных крыльях «Метеор‑2020». Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По его словам, маршрут Казань — Набережные Челны по реке Каме планируется возобновить в навигации 2026 года. Хотя в прошлом такое сообщение уже существовало, сегодня оно вряд ли станет основным способом передвижения — сеть автомобильных дорог в регионе развита хорошо. Однако министр выразил уверенность, что маршрут будет востребован как туристический.

Решение о приобретении дополнительных судов «Метеор‑2020» республика примет после анализа пассажирского трафика в текущем году. На сегодняшний день компания «Флот Республики Татарстан» уже получила четыре таких судна от Зеленодольского завода имени А.М. Горького, входящего в судостроительную корпорацию «Ак Барс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такую инициативу обсуждали еще в сентябре 2025-го на совещании с министром транспорта республики Фаритом Ханифовым. Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин отметил, что Татарстан расположен на слиянии рек Волги и Камы, что создает отличные условия для развития речного транспорта.

Рената Валеева