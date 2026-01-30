«По возможности сократите поездки»: казанские коммунальщики работают в усиленном режиме

Фото: Максим Платонов

Прошедшая ночь в Казани стала рекордной по количеству выпавших осадков за последнее время. Интенсивность снегопада оказалась настолько высокой, что единовременная уборка и вывоз снега невозможны — для этого потребуется определенное время, сообщает мэрия города.

Городские службы работают в усиленном режиме. В ночное время на улицах задействовали более 500 единиц снегоуборочной техники. Днем к уборке подключили около 400 машин и порядка 600 дорожных рабочих.

По прогнозам синоптиков, снегопады сохранятся в городе еще несколько дней.

Мэрия Казани обращается к горожанам с просьбой по возможности ограничить поездки на личном транспорте. «По возможности сократите поездки, будьте внимательнее на дорогах и учитывайте рекомендации экстренных служб», — сказано в сообщении.



Наталья Жирнова