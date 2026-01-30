Татарстан присоединился к пилотному проекту по реабилитации детей с инвалидностью

Семьям детей предоставляют сертификат для оплаты программ реабилитации

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число регионов‑участников пилотного проекта по комплексной реабилитации детей с инвалидностью. О расширении проекта в 2026 году сообщила пресс‑служба Минтруда РФ: к инициативе присоединились 46 организаций из 16 регионов страны.

Всего на текущий момент в проекте задействованы 108 организаций из 22 регионов России. С момента запуска программы оформлено уже 14,5 тысячи электронных сертификатов на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Помощь получили порядка 8 тыс. детей. По прогнозам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, к концу 2026 года число достигнет около 25 тыс. ребят.



Суть проекта заключается в предоставлении семьям детей, которым инвалидность установлена впервые, электронного сертификата для оплаты программ комплексной реабилитации. Помощь может оказываться как в полустационарной, так и в стационарной форме. Услуги предоставляют региональные реабилитационные организации и федеральные учреждения, подведомственные Минтруду.

Напомним, Казань направит 3,5 млн рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами. 440 семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получат материальную поддержку из городского бюджета.

Рената Валеева