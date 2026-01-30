В ночь с 29 на 30 января должно было наступить энергетическое перемирие между Россией и Украиной

Это следует из слов Трампа, который попросил Владимира Путина прекратить обстрел украинской стороны

В ночь с 29 на 30 января должно было наступить энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Это следует из слов Дональда Трампа, который попросил Владимира Путина прекратить обстрел украинской стороны.

— Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно, — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.



Наталья Жирнова