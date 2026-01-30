Новости общества

Грузовики и автобусы вновь могут проехать по трассам Татарстана

09:06, 30.01.2026

МЧС сообщило об открытии движения по дорогам М7, Р243, Р241 и Р239

Фото: Динар Фатыхов

Грузовики и автобусы вновь могут проехать по трассам Татарстана. МЧС сообщило об открытии движения по дорогам М7, Р243, Р241 и Р239.

Ранее такие ограничения вводили из-за неблагоприятной обстановки на дорогах из-за метели. Грузовой транспорт был вынужден стоять вдоль трасс до «зеленого света» от ГИБДД.

Тем не менее ограничения сохраняются на скоростной дороге Алексеевское — Альметьевск. Их ввели позднее всех. Напомним, ее уже закрывали 27 января для всех видов транспорта и открыли накануне, 29 января.

Наталья Жирнова

