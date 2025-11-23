Тверь и Абхазия стали лидерами по росту осенних бронирований

Вместе с тем, наблюдается рост интереса к экзотическим направлениям, таким как Маврикий и Австралия

Фото: Динар Фатыхов

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированию отелей с сентября по ноябрь и выявил, что Тверь и Абхазия стали самыми популярными направлениями этой осенью.

В России Тверь показала наибольший рост спроса на гостиницы — на 53%, с средней стоимостью номера 4 600 рублей в сутки. Также существенно увеличился интерес к отдыху в Калуге (+35%) и Оренбурге (+34%). В десятку городов с наибольшим ростом популярности вошли Вологда, Кострома, Омск, Выборг, Пермь, Владимир и Псков.

Среди зарубежных направлений лидером по росту популярности стала Абхазия, спрос на отели в которой увеличился в 3,1 раза, с средней стоимостью номера 9 800 рублей в сутки. Также значительно вырос спрос на отдых в Бахрейне (в 2,5 раза) и Непале (рост в 2,2 раза).

Сервис OneTwoTrip также отметил рост интереса к экзотическим направлениям, таким как Маврикий (+83%) и Австралия (+79%). Кроме того, россияне чаще бронировали жилье в Словакии (+77%), Молдавии (+61%), Египте (+47%), Омане (+42%) и Катаре (+33%).

Дмитрий Зайцев