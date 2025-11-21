Инфляция в Татарстане в октябре составила 0,6%, с начала 2025 года рост цен достиг 5,7%

С начала 2025 года кумулятивный рост потребительских цен в республике достиг 5,7%

Фото: Максим Платонов

Потребительские цены в Татарстане в октябре текущего года продолжили свой рост, зафиксировав инфляцию на уровне 0,6% за месяц. С начала 2025 года кумулятивный рост потребительских цен в республике достиг 5,7%, о чем свидетельствуют материалы Татарстанстата.

Наиболее заметное удорожание в октябре пришлось на продукты питания, которые выросли в цене на 1,4% по сравнению с сентябрем. Непродовольственные товары также показали увеличение стоимости — на 0,8% за аналогичный период.

Единственной категорией, продемонстрировавшей снижение цен, стали услуги, подешевевшие в среднем на 0,8% за месяц.

Ранее, в сентябре, годовая инфляция в Татарстане составляла 8,76%. Этот показатель был выше, чем в среднем по России, но немного ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (8,84%). Анализ данных за последние 12 месяцев показал, что в республике сильнее, чем в целом по стране, подорожали такие важные категории, как молочная продукция, масла и жиры, а также бытовые и жилищно-коммунальные услуги.

Рената Валеева