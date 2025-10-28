Инфляция в Татарстане в сентябре ускорилась сильнее, чем в среднем по России

Основной вклад в ускорение месячной инфляции внесли непродовольственные товары, которые подорожали на 1,01%

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2025 года потребительские цены в Татарстане продемонстрировали больший рост, чем в целом по стране. По данным Росстата, инфляция в регионе за месяц составила 0,76%, что более чем в два раза превысило общероссийский показатель (0,34%). Годовая инфляция в Татарстане также осталась высокой, достигнув 8,76%, что выше среднего уровня по России (7,98%), согласно докладу Банка России.

Основной вклад в ускорение месячной инфляции внесли непродовольственные товары, которые подорожали на 1,01%. Значительный скачок цен отмечен на моторное топливо: бензин в Татарстане подорожал за месяц на 3,52%. Среди причин аналитики называют необходимость компенсации региональными поставщиками ранее накопленного роста затрат.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Динамика по основным группам товаров и услуг:

Продовольствие: рост на 0,43% за месяц. Наибольший скачок цен продемонстрировали куриные яйца (+8,25%), сахар (+3,36%) и мясопродукты (+1,25%). При этом традиционно подешевели овощи «борщевого набора».

Непродовольственные товары: рост на 1,01%. Помимо бензина, заметно подорожали трикотажные изделия и отдельные строительные материалы.

Услуги: рост на 0,84%. Существенно увеличилась стоимость образовательных услуг перед началом учебного года, а также услуг парикмахерских.

Годовая инфляция в Татарстане (8,76%) оказалась выше, чем в целом по России, но немного ниже, чем в среднем по ПФО (8,84%). За 12 месяцев в республике сильнее, чем по стране, подорожали такие категории, как молочная продукция, масла и жиры, а также бытовые и жилищно-коммунальные услуги.

Анастасия Фартыгина