В Мамадышском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

11:59, 21.11.2025

Неблагополучным пунктом объявлена территория радиусом 2 километра от границ очага

В Мамадышском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о вводе карантина на территории Сокольского сельского поселения Мамадышского района. Это связано с риском заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

Неблагополучным пунктом объявлена территория радиусом 2 километра от границ эпизоотического очага в том же Сокольском сельском поселении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Карантин будет отменен не ранее чем через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и уничтожения последнего трупа больного животного, а также после проведения всех необходимых санитарных мероприятий.

1 ноября карантин ввели в Агрызском районе Татарстана. Ограничительные меры распространяются на территорию Кадряковского сельского поселения. 7 октября Минниханов отменил карантин на отдельных территориях Заинского и Сармановского районов.

Рената Валеева

