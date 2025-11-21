В Мамадышском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

Неблагополучным пунктом объявлена территория радиусом 2 километра от границ очага

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о вводе карантина на территории Сокольского сельского поселения Мамадышского района. Это связано с риском заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

Неблагополучным пунктом объявлена территория радиусом 2 километра от границ эпизоотического очага в том же Сокольском сельском поселении.

Карантин будет отменен не ранее чем через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и уничтожения последнего трупа больного животного, а также после проведения всех необходимых санитарных мероприятий.

1 ноября карантин ввели в Агрызском районе Татарстана. Ограничительные меры распространяются на территорию Кадряковского сельского поселения. 7 октября Минниханов отменил карантин на отдельных территориях Заинского и Сармановского районов.



