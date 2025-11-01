В Агрызском районе Татарстана ввели карантин из-за бешенства у животных

Неблагополучной признана территория радиусом 1,9 километра от очага — личного хозяйства в селе Кадряково

Фото: Максим Платонов

В Агрызском районе Татарстана ввели карантин в связи с выявлением заболевания бешенством у животных. Ограничительные меры распространяются на территорию Кадряковского сельского поселения. Соответствующий документ подписал Рустам Минниханов.

Эпицентром заражения стало личное подсобное хозяйство, расположенное в селе Кадряково, на улице Заречной, 18. В радиусе 1,9 километра от очага заражения установлен неблагополучный пункт.

На территории эпизоотического очага введены ограничения: запрещен въезд посторонних лиц, лечение больных животных, перемещение восприимчивых к заболеванию животных. Также запрещено снятие шкур с трупов животных.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В неблагополучном пункте временно отменены все мероприятия, связанные с массовым скоплением животных, включая ярмарки и выставки. Карантин будет действовать в течение 60 дней после ликвидации последнего случая заболевания и проведения всех необходимых профилактических мероприятий.

Ранее в Елабуге ввели карантин из-за бешенства. Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе трех километров вокруг очага.

Наталья Жирнова