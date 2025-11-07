В Татарстане сняли карантин по бешенству животных в двух районах

Ограничения сняли в Заинском и Сармановском районах

Фото: Мария Зверева

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Заинского и Сармановского районов, где ранее был зафиксирован очаг заболевания бешенством животных. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте республики.

Решение было принято в связи с истечением 60-дневного срока после уничтожения последнего трупа больного животного и успешным проведением всего комплекса необходимых противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Карантин отменен в следующих населенных пунктах и на прилегающих территориях:

В Заинском районе:

в деревне Перцовке (ул. Дачная, д. 39);

в селе Верхние Шипки (ул. Центральная, д. 76);

на прилегающих территориях в радиусе 1—2 км от указанных очагов в Аксаринском и Верхнешипкинском сельских поселениях;

В Сармановском районе:

на территории в Чукмарлинском сельском поселении в радиусе 1 км от определенных координат;

на прилегающих территориях в радиусе 1 км в Чукмарлинском и Иляксазском сельских поселениях.

Накануне Минниханов также подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Ютазинского и Бавлинского районов. Причиной стало выявление очагов высокопатогенного гриппа птиц и угроза его распространения.

Анастасия Фартыгина