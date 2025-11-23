Спрос на подработку в Татарстане вырос в 2,4 раза в сфере управления

Интерес к гибкой занятости растет как со стороны бизнеса, так и со стороны исполнителей

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане в сентябре — октябре 2025 года значительно увеличился спрос на подработку в сфере управления персоналом — на 142%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее вознаграждение за частичную занятость в этой сфере составило 23 356 рублей в месяц. Об этом сообщает «Авито».

Также возросло количество предложений о подработке в сфере клининга — на 121%, с предлагаемым вознаграждением в среднем 15 126 рублей в месяц. В сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты спрос на подработку увеличился на 92%, с вознаграждением 60 924 рубля в месяц.

Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка», отметил, что интерес к гибкой занятости растет как со стороны бизнеса, так и со стороны исполнителей. Это позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику, а бизнесу — оперативно закрывать массовые задачи в периоды пикового спроса.

Дмитрий Зайцев