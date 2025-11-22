Казанский Кремль анонсировал программу на новогодние праздники

С 27 декабря 2025 года по 6 января 2026 года гостей ждут спектакли, танцы и песни вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой

Фото: Михаил Захаров

Музей‑заповедник «Казанский Кремль» анонсировал праздничную программу во Дворе Присутственных мест: с 27 декабря 2025 года по 6 января 2026 года гостей ждут спектакли, танцы и песни вокруг елки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселые интерактивы с любимыми сказочными героями. Вход на все мероприятия — свободный.

Дополнительно будет работать ярмарка — она откроется 25 декабря 2025 года и продлится до 13 января 2026 года.

Режим работы ярмарки:

25–26 декабря: 14:00–20:00;

27–30 декабря: 12:00–22:00;

31 декабря: 12:00–19:00;

1 января: 12:00–22:00;

2–11 января: 10:00–22:00;

12–13 января: 12:00–22:00.

Что посмотреть:

«В гостях у Снежной королевы» (27 и 28 декабря, 16:00) — перформанс с зимними забавами и дискотекой (6+);

«Елка волшебного городка» (28, 31 декабря, 1 и 6 января, 16:00; 2–5 января, 16:00) — интерактивная сказка с героями русского и татарского фольклора (0+);

«Последняя снежинка на земле» (28 и 30 декабря, 19:00 и 14:00; 2, 4 и 5 января, 18:00 и 14:00) — спектакль о четырех клоунах, спасающих волшебную снежинку (3+);

«Моя бабушка связала Новый год» (2–4 января, 14:00) — добрая сказка с играми и танцами о приключениях Леры и Тоши (6+);

«В поисках Кая» (5 и 6 января, 18:00) — спектакль‑гала с воздушной акробатикой по мотивам сказки Андерсена (6+);

«Добрый интерактив» (2–4 января в 12:00 и 15:00; 6 января в 12:00) — клоуны приглашают гостей танцевать, играть и кататься на ледянках (0+).



Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Казани стартовали работы по монтажу главной новогодней елки, которая по традиции украсит площадку у Центра семьи «Казан». Конструкцию высотой 35 метров планируют полностью собрать и украсить к концу декабря.



Дмитрий Зайцев