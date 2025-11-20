В Казани начали установку главной 35-метровой новогодней елки у Центра семьи «Казан»

Седьмой год подряд инсталляция будет той же

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовали работы по монтажу главной новогодней елки, которая по традиции украсит площадку у Центра семьи «Казан». Конструкцию высотой 35 метров планируют полностью собрать и украсить к концу декабря. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Как и в прошлые годы, новогодняя елка будет оснащена световой инсталляцией, состоящей из 76,5 тысячи гирлянд.

В Комитете внешнего благоустройства уточнили, что световая инсталляция «Ель» будет работать в сочетании с другой масштабной конструкцией — «Шатер». Эта сборно-разборная мультимедийная инсталляция представляет собой шар диаметром 60 метров, украшенный 1280 световыми гирляндами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На территории рядом с главной елкой развернется традиционная новогодняя ярмарка. Для жителей и гостей столицы Татарстана будут работать 10 стилизованных новогодних домиков, где можно будет приобрести сувениры, подарки и разнообразные сладости.

Напомним, текущая конструкция главной городской ели была установлена семь лет назад, в 2019 году. В прошлом году ее каркас был обновлен из-за износа, вызванного погодными условиями, что обошлось в 10,5 млн рублей. Открытие елки в прошлом году состоялось 25 декабря.

Рената Валеева