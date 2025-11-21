Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2026 год
Жители республики будут отдыхать 121 день
Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2026 год. Документ призван оказать методическую помощь работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона.
Нерабочими праздничными днями в Татарстане являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 30 августа — День Республики Татарстан; 4 ноября — День народного единства; 6 ноября — День Конституции РТ; Ураза-байрам; Курбан-байрам.
Дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам определяются указом раиса РТ. По предварительной информации Духовного управления мусульман, в 2026 году эти праздники приходятся на 20 марта и 27 мая соответственно.
При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 244 дня, а количество выходных и праздничных дней — 121 день.
Среди рабочих дней 7 будут сокращены на один час. Это произойдет 19 марта, 30 апреля, 8 мая, 26 мая, 11 июня, 3 ноября и 5 ноября.
Предстоящая зима окажется рекордно «короткой» с точки зрения количества рабочих дней. В декабре 2025‑го, январе и феврале 2026 года россияне будут трудиться всего 56 дней из 90. Это минимальный показатель за последние два десятилетия.
