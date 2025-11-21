Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2026 год

Жители республики будут отдыхать 121 день

Фото: Михаил Захаров

Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2026 год. Документ призван оказать методическую помощь работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона.



Нерабочими праздничными днями в Татарстане являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 30 августа — День Республики Татарстан; 4 ноября — День народного единства; 6 ноября — День Конституции РТ; Ураза-байрам; Курбан-байрам.

Дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам определяются указом раиса РТ. По предварительной информации Духовного управления мусульман, в 2026 году эти праздники приходятся на 20 марта и 27 мая соответственно.

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 244 дня, а количество выходных и праздничных дней — 121 день.

Среди рабочих дней 7 будут сокращены на один час. Это произойдет 19 марта, 30 апреля, 8 мая, 26 мая, 11 июня, 3 ноября и 5 ноября.

Предстоящая зима окажется рекордно «короткой» с точки зрения количества рабочих дней. В декабре 2025‑го, январе и феврале 2026 года россияне будут трудиться всего 56 дней из 90. Это минимальный показатель за последние два десятилетия.



Рената Валеева