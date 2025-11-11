Россиян ждет рекордно малое число рабочих дней этой зимой

Из 90 дней рабочими будут всего 56

Предстоящая зима окажется рекордно «короткой» с точки зрения количества рабочих дней. По подсчетам ТАСС, в декабре 2025‑го, январе и феврале 2026 года россияне будут трудиться всего 56 дней из 90. Это минимальный показатель за последние два десятилетия.

Причиной столь продолжительного периода отдыха станут затяжные новогодние праздники. Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, впервые за много лет нерабочими объявлены все дни с 1 по 11 января включительно. С учетом того, что 31 декабря 2025 года также будет выходным, общая длительность праздничных каникул составит 12 дней.

Ярослав Нилов отметил, что столь продолжительный зимний отдых соответствует особенностям жизни в северной стране. Депутат процитировал Владимира Жириновского, который считал, что россияне должны больше отдыхать, и выразил надежду, что граждане смогут провести суровые зимние месяцы в кругу семьи, а не на работе.

Напомним, что ранее Минтруд Татарстана опубликовал производственный календарь на 2026 год.

Наталья Жирнова