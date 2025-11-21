Строительство первой АЭС в Казахстане может начаться в 2029 году

Министерство энергетики республики ранее озвучивало планы завершить строительство АЭС к 2035 году

Процесс возведения первой АЭС в Казахстане, консорциум по строительству которой возглавляет российская госкорпорация «Росатом», может начаться в 2029 году. Об этом журналистам сообщил председатель агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев, отметив, что в настоящее время ведутся изыскательские работы на месте будущей станции. Его слова передает ТАСС.

— У атомщиков это называется первый бетон. Это можно будет сказать только после процесса изысканий. Многое зависит от состава оборудования проекта. <...> Пока сложно сказать, когда начнется, мы ориентируемся на 2029 год по российскому проекту, — заявил Саткалиев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее, 8 июля, Казахстан и Россия официально объявили о запуске строительства атомной электростанции на территории республики. Министерство энергетики Казахстана ранее озвучивало планы завершить строительство АЭС к 2035 году с бюджетом в $11,2 млрд.

Напомним, вопрос о необходимости строительства новой АЭС в Казахстане поднимается неоднократно после того, как в 1999 году был остановлен ядерный реактор БН-350, работавший в Мангистауской области с 1973 года. В декабре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека» заявил о планах по возведению АЭС. В прошлом году в стране был проведен референдум по вопросу строительства данного объекта.

Рената Валеева