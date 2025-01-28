Власти Казахстана: страна близка к соглашению по строительству своей первой АЭС

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Казахстан находится на пороге заключения соглашений о строительстве первой в стране атомной электростанции и определит места для строительства еще двух станций. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

— Мы в ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС, — сказал Бектенов, слова которого цитирует РИА «Новости».

В октябре 2024 года в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. За его проведение проголосовали 71,12% избирателей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана объявило, что планирует завершить строительство АЭС к 2035 году с бюджетом в 11,2 млрд долларов.

На участие в строительстве претендуют «Росатом», KHNP, CNNC и EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму во главе с Казахстаном. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в 2025 году.

Напомним, что в 1999 году при Назарбаеве был остановлен ядерный реактор БН-350, работавший в Мангистауской области с 1973 года. С тех пор неоднократно поднимался вопрос о строительстве новой АЭС.

Рената Валеева