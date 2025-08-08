Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике

Торжественная церемония прошла вблизи поселка Улькен Алма-Атинской области

Фото: Реальное время

Казахстан и Россия официально запустили строительство атомной электростанции (АЭС) на территории республики. В торжественной церемонии приняли участие гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Она прошла вблизи поселка Улькен Алма-Атинской области, сообщает ТАСС.

— Мы стартуем [в Казахстане] практические работы по реализации проекта по созданию АЭС, — заявил Алексей Лихачев, отметив, что Росатом предлагает «построить действительно бестселлер рынка атомных технологий».

На первом этапе строительства планируется проведение изыскательско-инженерных работ. 8 августа казахстанская сторона передала представителю Росатома капсулу с образцами грунта, взятыми с места строительства будущей АЭС, для проведения необходимых исследований.

Ранее Министерство энергетики Казахстана объявило, что планирует завершить строительство АЭС к 2035 году с бюджетом в $11,2 млрд.

Напомним, в 1999 году при Назарбаеве был остановлен ядерный реактор БН-350, работавший в Мангистауской области с 1973 года. С тех пор неоднократно поднимался вопрос о строительстве новой АЭС. В декабре 2021 года в фильме «Казах. История золотого человека» Назарбаев заявил о планах построить АЭС. В прошлом году в Казахстане прошел референдум о возведении объекта.

Рената Валеева