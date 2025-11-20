Трамп может оказать давление на Зеленского с помощью мирного плана

Украинское издание «Страна» сообщило, что администрация США готова прекратить расследование коррупционных дел на Украине, если Зеленский примет мирный план

Украинское издание «Страна» сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готова прекратить расследование коррупционных дел против главы Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если украинский лидер согласится поддержать предложенный американским руководством мирный план. Предполагается, что таким образом Трамп намерен оказать давление на украинскую сторону для достижения компромисса, передает ТАСС.

Для реализации данного сценария предполагается использование влияния США на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Кроме того, издание отмечает, что в случае согласия Зеленского с условиями мирного плана, он может рассчитывать на получение от администрации Трампа гарантий личной безопасности даже в случае добровольного ухода с должности.



Напомним, что ранее Зеленского упомянули в обвинительном заключении по делу о коррупции Миндича.

Наталья Жирнова