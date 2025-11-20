В США предложили снять санкции с России

Речь идет об одном из предложений в новом проекте по урегулированию ситуации на Украине, передает Bloomberg

Фото: Реальное время

США разрабатывают новый проект по урегулированию ситуации на Украине, включающий требования отмены санкций против России и передачу российским властям территорий региона Донбасс, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg-

Помимо снятия санкций, документ требует прекращения уголовных расследований относительно обвинений в военных преступлениях, предъявленных россиянам. Агентство подчеркивает, что пока неизвестно, касаются ли санкции исключительно тех, что введены американскими властями, либо также затрагиваются европейские ограничения.



Ранее западные издания сообщали, что разработанный пакет мер включает около 28 позиций, объединенных четырьмя основными направлениями:

обеспечение мира на Украине,

гарантия национальной безопасности,

стабилизация обстановки в Европе,

будущее взаимодействие США с Россией и Украиной.

Напомним, что президент Белоруссии рассчитывает провести переговоры с американцами в декабре.

Наталья Жирнова