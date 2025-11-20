Лукашенко рассчитывает провести переговоры с американцами в декабре

Он поручил своей администрации подготовить расписание таким образом, чтобы он четко понимал, «где нужен, где не нужен и что можно сделать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что предполагает провести переговоры с американскими партнерами в декабре текущего года. Об этом передает БелТА.

По словам Лукашенко, конец года обещает быть «очень сложным и тяжелым» из-за крайне насыщенного графика. Глава государства отметил, что у него запланирована крупная командировка в страны Южного полушария, включающая Мьянму, Оман и Алжир. Кроме того, белорусский лидер намерен принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии.

— Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере, мы на это ориентируемся, — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко поручил своей администрации подготовить расписание таким образом, чтобы он четко понимал, «где нужен, где не нужен и что можно сделать» на каждой из предстоящих встреч.

15 августа Лукашенко созвонился с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора президент Белоруссии предложил коллеге вместе с семьей посетить Минск, и глава Белого дома принял это приглашение.

Ранее, 14 октября, Лукашенко заявлял о готовности республики заключить с Вашингтоном «большую сделку» и находился в ожидании предложений. Он подчеркнул, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования и интересы обеих сторон, при этом «абсолютно нормально» оценив предложения по этому вопросу от экс-президента США Дональда Трампа.



Рената Валеева