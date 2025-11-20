Остров-град Свияжск лидирует среди железнодорожных туров в Татарстане

За первые 10 месяцев года этим направлением воспользовались 4,5 тысячи пассажиров

В регионах Приволжского федерального округа активно развивается железнодорожный туризм. По итогам января — октября 2025 года пригородными туристскими поездами АО «Содружество» воспользовались 22,8 тыс. человек, что в 2,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

Самым популярным маршрутом в Татарстане стал тур в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». За первые 10 месяцев года этим направлением воспользовались 4,5 тыс. пассажиров. Туристы следуют на поезде из Казани до станции Свияжск, где пересаживаются на автобус для посещения острова.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Высоким спросом также пользуется маршрут в Кукмор, включающий обзорную экскурсию по городу и посещение местных производств.

Напомним, что ранее РЖД подписала соглашение с Фондом науки и технологий Татарстана. Соглашение направлено на поиск и формирование новых технологий для РЖД.

Наталья Жирнова