РЖД подписало соглашение с Фондом науки и технологий Татарстана

Соглашение направлено на поиск и формирование новых технологий для РЖД

«Российские железные дороги» и Фонд науки и технологий Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации и проведения конкурсов инновационных проектов, сообщила пресс-служба НОЦ РТ.

Документ подписали начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев и директор Фонда науки и технологий РТ Тимур Халитов. Церемония подписания прошла сегодня в Самаре.

— В рамках совместной деятельности планируется проведение конкурсов инновационных проектов, в том числе студенческих, которые будут способствовать научно-технологическому и инновационному развитию отрасли железнодорожного транспорта на территории Татарстана», — говорится в сообщении пресс-службы. — Реализация соглашения позволит сформировать базу перспективных идей и передовых технологий, которые обеспечат дальнейшее развитие инновационного потенциала республики.

Напомним, в сентябре этого года Фонд науки и технологий Татарстана впервые организовал грантовый конкурс на финансирование прикладных научно-технических (технологических) проектов. Поддержку получили 35 из 39 заявок, поданных участниками Научно-образовательного центра мирового уровня РТ.

Луиза Игнатьева