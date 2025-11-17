Руслана Семенова назначили замминистра по делам молодежи Татарстана

Его представил Азат Кадыров на аппаратном совещании министерства

На аппаратном совещании министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров представил коллективу нового заместителя — Руслана Семенова. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Ранее сообщалось, что два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство: Денис Лулаков, которого назначили помощником главы Зеленодольского района Татарстана, и Айгуль Сабирова.

Азат Кадыров подчеркнул, что новый заместитель обладает значительным опытом работы в сфере молодежной политики.

В профессиональной биографии Руслана Семенова — ряд ответственных должностей в профильных учреждениях республики. Он работал заместителем директора по общим вопросам в муниципальном бюджетном учреждении «Подросток», а также в Казанском открытом университете талантов. Кроме того, он заведовал хозяйством в Центре психолого‑педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» и возглавлял отдел в «Республиканском центре внешкольной работы».

Наталья Жирнова