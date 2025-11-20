Госдума утвердила МРОТ в 27 093 рубля с 2026 года, увеличив его на 20,7%

К 2030 году он должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

Госдума России на своем заседании в четверг приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон об установлении МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей в месяц. Об этом пишет «Интерфакс».

Данные поправки внесены в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и предусматривают увеличение МРОТ в 2026 году на 20,7%.

Проект закона подготовлен в целях реализации задач, поставленных президентом. Эти поручения предусматривают повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами и обеспечение его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением величины не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Инициатива по увеличению МРОТ была внесена на рассмотрение Госдумы правительством в рамках так называемого «бюджетообразующего» пакета.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, повышение МРОТ с 2026 года будет способствовать обеспечению роста зарплаты около 4,6 млн работников по всей стране.

Рената Валеева